© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Della possibilità per Ben Kone, giovane centrocampista classe 2000 del Torino, di essere inserito come contropartita nell'operazione per strappare al Livorno Luka Bogdan vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi. Il nome del giocatore ivoriano, però, non è finito solo sul taccuino del club labronico. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione su Kone si sarebbero mossi altri due club, entrambi toscani ed entrambi militanti in Serie B. Si tratta, ovviamente, di Empoli e Livorno che però, prima di poter dare l'affondo decisivo, dovranno comunque attendere la decisione di Walter Mazzarri sul giocatore che verrà valutato durante la prima parte del ritiro del Toro.