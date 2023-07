tmw Torino, quattro club si muovono su Kone: anche Empoli e Lecce ci pensano

Dopo la stagione molto positiva a Frosinone, con 20 presenze e 3 gol, ma soprattutto con la conquista della promozione in Serie A, Ben Koné ha fatto ritorno al Torino, società che detiene la titolarità del cartellino del centrocampista ivoriano.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com per il classe 2000 il ritorno in granata potrebbe essere momentaneo. Kone, infatti, è ancora nei pensieri del club ciociaro, che vorrebbe metterlo a disposizione di Eusebio Di Francesco, ma non solo. Lecce ed Empoli sono altre due società attive sul ragazzo assieme al Como in Serie B.