TMW - Livorno, offerta dal Miami United per Kozak: la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirene americane per l’attaccante del Livorno Libor Kozak. Offerta dal Miami United presentata dall’agente Marco Lorini. Il Livorno ha ricevuto comunicazione e sembrerebbe disposto a svincolare il calciatore che prima di accasarsi in America andrebbe al Concordia Chiajna. Contatti in corso. Il Miami del ds Iafrate ci prova, Kozak nel mirino...