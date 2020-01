Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Filip Raicevic in uscita dal Livorno. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'entourage del calciatore è al lavoro per cercare una sistemazione per il proprio assistito: contatti in corso con il Sion e con lo Zurigo, con il calciatore che piace anche in Belgio.