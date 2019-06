TMW - Palermo, Bellusci piace in serie C: duello Monza-Bari

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Giuseppe Bellusci potrebbe essere lontano da Palermo. Secondo quanto raccolto da TMW il centrale rosanero fa gola in serie C. Sulle sue tracce infatti ci sono Bari e Monza, due club ambiziosi a caccia di rinforzi importante per tentare l'assalto alla serie B.