TMW - Palermo, il Perugia su Brignoli? Incontro in corso

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Alberto Brignoli potrebbe tornare al Perugia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in questi minuti il portiere, che dovrà ovviamente attendere lo svincolo dal Palermo, sta incontrando, in compagnia del suo agente, il ds Roberto Goretti a Milano. Sull’estremo difensore, comunque, è da tempo attivo l’Empoli che resta per quanto raccolto la destinazione più probabile.