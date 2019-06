TMW - Palermo, stipendi ancora non presenti sui conti. Lucchesi pagato

Bonifici partiti lunedì secondo quanto dichiarato dal dg del Palermo Fabrizio Lucchesi lo stesso giorno. Soldi ancora non presenti sui conti correnti dei calciatori della società rosanero. Tante parole per la Arkus Network di Tuttolomondo la cui credibilità probabilmente verrà decisa domani quando Deloitte verificherà conti e documenti del club. Se i bonifici non fossero partiti, dopo le tante parole spese sarebbe grave e lesivo per l’immagine di tutti i nuovi vertici del Palermo. Domani il giorno decisivo. Intanto i calciatori - danneggiati da questa situazione e dall’eventuale mancato pagamento degli emolumenti - valutano un’azione comune per cercare di correre ai ripari. Da segnalare intanto che uno dei pochi a percepire soldi è stato fin adesso il dg Lucchesi che circa dieci giorni fa ha ricevuto il 50% del suo compenso di maggio pari a circa 10.000 euro.