Fonte: Michele Criscitiello

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione questa mattina Parma ed Empoli chiuderanno la trattativa per il passaggio in Toscana del difensore Marcello Gazzola, classe ‘84. L’esperto terzino lascia così il club emiliano dopo un anno e mezzo in cui ha conquistato la promozione in Serie A e poi la salvezza.