Dopo il ko interno contro il Venezia, stando a quanto raccolto da TMW, è seriamente in bilico la panchina di mister Massimo Oddo a Perugia. Ore di riflessioni per il club, che comunque dovrebbe anche prima individuare la giusta alternativa al tecnico, che ha guidato la squadra umbra in questo girone di andata terminato ieri.