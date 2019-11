TMW - Pescara, Bocchetti: "Felici di aver insistito con Zauri e la squadra"

© foto di Federico De Luca

Non solo mercato nell'intervista che il Ds del Pescara Antonio Bocchetti ha rilasciato ai microfoni di TMW. Il direttore ha anche parlato del percorso della sua squadra: ""Quello che posso dare è un giudizio di grande crescita, abbiamo tanti giocatori nuovi, un mister e metodi di lavoro nuovi: i risultati si vedono alla distanza, e noi su questo eravamo tranquilli. Anzi, siamo felici di aver insistito sulla squadra e sull'allenatore, anche se ovviamente tutto dipende molto dal lavoro settimanale. La sosta, come tutto, ha i suoi pro e i suoi contro, ma non siamo gli unici a osservarla. Certo, avremmo preferito non averla visto il momento che stavamo vivendo, ma queste due settimane ci permetteranno di recuperare alcuni giocatori come Fiorillo e di far rifiatare quelli che hanno speso di più: abbiamo una rosa ampia, è vero, ma purtroppo siamo stati anche falcidiati dagli infortuni. Per sopperire alle partenze di Mancuso e Brugman abbiamo preso due talenti come Tumminello e Palmiero, che nel loro migliore momento si sono infortunati, e abbiamo perso anche Balzano, leader carismatico oltre che grande giocatore: non cerchiamo alibi, ma questi sono fattori che incidono, specie se colpiscono i calciatori che si stanno esprimendo meglio".