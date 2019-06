Fonte: Ivan Cardia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione il Pescara, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha intenzione di puntare su Niccolo Giannetti, classe ‘91, di proprietà del Cagliari che nell’ultima stagione ha giocato a Livorno segnando 9 reti in 27 presenze fra campionato e Coppa Italia. Un profilo già cercato in passato e che potrebbe tornare presto d'attualità.