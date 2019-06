TMW - Siena, Aramu in scadenza fa gola in serie B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In chiave mercato di serie B sta destando grande attenzione il profilo di Mattia Aramu. Il classe 1995 è in scadenza di contratto a Senza e la grande stagione disputata con la maglia bianconera dei toscani lo ha messo in luce come uno dei nomi più gettonati per il mercato della serie cadetta. Il talento scuola Torino ha infatti messo in fila un campionato ad alto rendimento corredato da 8 reti e 6 assist, e vanta in carriera un invidiabile pedigree da oltre 100 gare da titolare in serie B.