© foto di Giuseppe Scialla

Il sorpasso è netto e, probabilmente, decisivo: lo Spezia è a un passo dal colpo Juan Ramos, reduce da una stagione di livello a Trapani e di proprietà del Parma. Gli Aquilotti avrebbero battuto la concorrenza delle altre squadre di B interessate e sarebbero pronti a chiudere a breve. Non solo: lo Spezia crede fortemente in Ramos che si trasferirà a meno di sorprese in Liguria a titolo definitivo.