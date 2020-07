tmw Trapani, due richieste per l’esperto Jakimovski

Pressing di alcuni club di Serie B per l’esperto terzino sinistro, classe ‘90, Nikola Jakimovski, ex Benevento e Bari. Fermo alcuni mesi per un intervento alla spalla, rientrato in gruppo da quattro gare, sul mancino chiedono informazioni Venezia e la neopromossa Reggina. Senza escludere una riconferma automatica da parte del Trapani, in caso di salvezza dei granata.