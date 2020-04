tmw Trapani, spunta un verbale di De Simone: “Non ho pagato la fideiussione per intero”

vedi letture

La FM Service ha chiesto e temporaneamente ottenuto il pignoramento presso terzi agli istituti bancari presso cui il Trapani Calcio è correntista, nonché presso la Lega di Serie B, per l’importo di 539.095,09 euro. Alla base di questa azione la volontà di Maurizio De Simone, ex amministratore delegato del Trapani, di ottenere la somma di 350.000 euro. Segnatamente si tratta dell’importo della fideiussione per la quale all’atto dell’iscrizione al campionato di Serie C Liberty Lines della Famiglia Morace, ex proprietaria del club, aveva fatto da garante. In seguito al passaggio di proprietà ad FM Service la stessa società campana riconducibile a De Simone dopo un consiglio d’amministrazione si era fatta garante della fideiussione per 175.000 euro a titolo di compensazione. La richiesta di restituzione e il successivo pignoramento però stonano con il comportamento assunto dallo stesso imprenditore che ha rappresentato una delle pagine più buie del Trapani degli ultimi anni dal punto di vista societario in virtù di stipendi non pagati in precedenza e tante difficoltà che i granata stanno cercando di risolvere giorno dopo giorno con la nuova proprietà targata Alivision. Spunta infatti un verbale della Procura Federale del 4 novembre 2019 nel quale lo stesso De Simone ammette di non aver versato i restanti 175.000 euro “perché il 21 giugno abbiamo ceduto le quote”. In sintesi, De Simone chiede la restituzione di 350.000 euro ma sostiene di averne versati 175.000. La sensazione è che il pignoramento dei conti terminerà con un nulla di fatto e che presto il Trapani potrà riappropriarsi di ciò che gli è stato temporaneamente tolto. Con buona pace di De Simone...