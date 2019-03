Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da quanto emerso nel corso dell’Assemblea di Lega in caso di introduzione del VAR già dai prossimi play off e play out i primi turni saranno disputati in infrasettimanale per non andare a sovrapporsi con le gare di Serie A. Non ci sarebbe infatti un numero sufficiente di arbitri per gestire la tecnologia in campo per entrambi gli eventi contemporaneamente.