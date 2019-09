Trapani, Baldini: "Abbiamo lasciato la testa negli spogliatoi"

C'è tanta delusione in casa Trapani dopo la sconfitta per 2-0 contro il Cittadella. Intervistato nel post-gara, il tecnico dei siciliani Francesco Baldini ha così commentato la terza caduta di fila in campionato: "L'inizio del secondo tempo è stato choccante, abbiamo lasciato la testa negli spogliatoi staccando la spina nonostante ci fossero ancora 45 minuti. Ho visto lavorare la squadra per due settimane - chiarisce il tecnico, ripreso dai canali ufficiali del club -, che sono state di alto livello, e questo mi lascia pensare che stiamo soffrendo la partita. Mancano, però, 35 partite alla fine e c'è tutto il tempo per compattarsi e per diventare squadra, e i ragazzi questo lo devono capire andando in campo spensierati e proponendo il calcio che offrono in settimana. Mi dispiace per loro, perché non se lo meritano e stanno lavorando veramente bene".