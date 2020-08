Trapani, Castori: "Meritiamo la salvezza. Pronti a giocarcela anche attraverso i playout"

La stagione di serie B è archiviata, ma ancora c'è da aspettare per capire chi sarà retrocesso direttamente e chi dovrà passare dai playout: al momento troviamo le retrocessioni di Livorno, Juve Stabia e Trapani, la salvezza di Ascoli e Cosenza e la sfida play out fra Pescara e Perugia. Il tutto però in attesa dell’esito del ricorso del Trapani penalizzato di due punti per il mancato pagamento degli stipendi. Ai microfoni di Sky è intervenuto il tecnico del Trapani Fabrizio Castori: "La penalizzazione è dovuta ad un ritardo di una parte minima degli stipendi. Un punto di penalità sarebbe stato sufficiente, due punti sono tanti. È un peccato, perché senza penalità la squadra sarebbe salva. Adesso aspettiamo la sentenza di giovedì. Ci teniamo a regalare la salvezza alla città ed ai tifosi, anche attraverso i playout. Noi siamo felici della rimonta che abbiamo fatto, 21 punti in 15 partite sono tanti. Una grande media, frutto di un intenso lavoro con i ragazzi. Meritiamo questa salvezza, ma siamo disposti a giocarcela anche attraverso i playout".