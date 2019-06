Trapani, Heller punta al ritorno di Rubino come ds

Archiviata in modo positivo l'iscrizione alla prossima Serie B per il Trapani è arrivato il momento di strutturare la squadra in vista del futuro. Un nuovo corso che però potrebbe ritrovare un protagonista del recente passato: Raffaele Rubino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'ex ds, sollevato dall'incarico dalla precedente proprietà, sarebbe infatti la prima idea di Giorgio Heller. Sul fronte del budget si parla di una cifra vicina ai 2 milioni di euro.