Trapani, la B è a rischio: contro il Pescara serve la vittoria. O può essere Serie C

Non un momento felice per il Trapani, non solo a livello societario, ma anche a livello di campo.

La formazione guidata da Fabrizio Castori, infatti, potrebbe quest'oggi salutare la Serie B, soprattutto se non dovesse centrare i tre punti nella gara contro il Pescara: i siciliani, per poter sperare ancora nella permanenza in cadetteria, devono accorciare sulla Juve Stabia, prima formazione a occupare un posto nella zona playout, ma per farlo servono i tre punti. E un risultato negativo - massimo un pareggio - dei campani.

Qualora infatti il distacco tra le due formazioni rimanesse quello attuale di 6 punti, per il Trapani sarebbe Serie C a causa dello svantaggio sulla truppa di mister Fabio Caserta negli scontri diretti (1-2 al "Provinciale", 2-2 al “Menti”).