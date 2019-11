© foto di Federico De Luca

Come riferisce pianetaserieb.it, a Radio Cuore ha parlato il Ds del Trapani Luca Nember, in questo periodo di sosta che precede la gara del 23 novembre contro il Livorno: “Il mio compito è quello di far arrivare a Trapani professionisti di un certo livello, che ci possano dare una mano sin da subito e tra gli svincolati al momenti ce ne sono pochi in circolazione. Entro una settimana arriccchiremo la rosa con altri due componenti. Il fatto che partiamo sempre da situazioni di svantaggio è inaccettabile e se non miglioreremo la salvezza sarà difficile da raggiungere.”