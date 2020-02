© foto di Giorgio Sanseverino

Al termine della gara contro la Salernitana, persa per 1-0, il presidente del Trapani Pino Pace ha parlato a Radio Cuore Trapani dicendosi soddisfatto della prestazione e guardando con fiducia al futuro: “I ragazzi hanno giocato bene e Castori ha impostato bene la squadra. Loro hanno fatto un tiro e un gol, mentre noi abbiamo avuto tantissime occasioni sprecate e siamo stati davvero sfortunati. Non possiamo dire nulla ai ragazzi. - continua Pace come riporta Trapanigranata.it - Questa sconfitta non deve lasciare delle scorie. Siamo tutti vicini alla squadra. Dobbiamo essere tutti compatti ed uniti perché dobbiamo raggiungere in tutti i modi l’obiettivo della salvezza”.