© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe terminare con qualche mese in anticipo l'avventura di Stefano Pettinari al Trapani. L'attaccante, capocannoniere del club siciliano ma di proprietà del Lecce, è infatti finito nel mirino della Ternana, che, al di là delle parole del patron Bandecchi , potrebbe apporre lievi correttivi alla squadra soprattutto in caso di partenze. Ci sarà comunque da vedere la volontà del giocatore, che il Lecce darebbe nuovamente in prestito.

Lo riporta Corriere dell’Umbria,