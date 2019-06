Tuttolomondo: "Scommessa Palermo. Una promessa? La Serie A"

© foto di Francesco Paolo Palazzo/TuttoPalermo.net

Dalle colonne del Corriere dello Sport arrivano alcune dichiarazioni di Salvatore Tuttolomondo, patron del Palermo, in vista della prossima stagione che vedrà il rilancio dei rosanero: "Chiamiamola scommessa sulla capacità di rigenerarne il valore, un impegno difficile ma non impossibile. Siamo consci di avere firmato una cambiale in bianco. E al tempo stesso non mi piace la fredda poesia dei numeri. Nella vita, vado dove mi porta il cuore. Mi ritengo un discreto giocatore di poker e questo mi aiuta negli affari. Il Palermo del futuro? Una puntata all in. Faccio impresa non sentimentalismi. Per esempio, da laziale, Rossi per me è stato un mito. Però, essendo già io “vintage”, largo ai giovani, senza alcuna valutazione di merito per il mister. Ho soci pronti ad intervenire per accompagnarci nel progetto di rilancio e per riaffermare i valori di questo club ai livelli che merita. Una promessa? La serie A".