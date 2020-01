© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Come anticipato in giornata, Francesco Semeraro (18) si è trasferito a titolo definitivo dalla Roma all'Ascoli.

Il contratto è stato depositato, ma secondo le nostre indiscrezioni il terzino sinistro originario del Salento, nazionale di categoria, concluderà la stagione in maglia giallorossa.