ufficiale Como, rinforzo per la corsia destra in difesa: dal Lecce ecco Cassandro

vedi letture

Tommaso Cassandro torna a calcare i campi della Serie B e lo fa dall'ambizioso Como. Il terzino destro classe 2000 infatti è un nuovo giocatore dei lariani che lo hanno prelevato a titolo definitivo dal Lecce. Lo rende noto il sito della Lega Serie B.

Cassandro si era messo in luce con il Cittadella per poi passare ai salentini lo scorso gennaio senza però trovare grande spazio in Serie A. La sua avventura con i giallorossi si chiude infatti con una sola presenza, 13' contro la Fiorentina lo scorso marzo.