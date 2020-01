Fonte: www.uscremonese.it/

L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito dalla Roma a titolo temporaneo le prestazioni sportive di Zan Celar.

Nato a Kranj (Slovenia) il 14 marzo 1999, attaccante, Celar nella prima parte della stagione in corso ha indossato la maglia del Cittadella, giocando 10 gare e realizzando il gol della vittoria dei veneti con il Trapani. Cresciuto nel settore giovanile del Maribor, ha esordito nel massimo campionato sloveno a 17 anni. Risale al 2017 il suo passaggio alla Roma, dove si è messo in luce nella formazione Primavera realizzando 27 gol in 24 partite. Con i giallorossi ha esordito in Serie A nel marzo 2019 nella partita terminata 2-1 con l’Empoli.