Serie C, il nuovo regolamento integrale dei playoff

La FIGC ha diramato i nuovi criteri di promozione dalla Serie C alla B, con quest'ultima che il prossimo anno passerà a 20 squadre: I) CRITERI DI PROMOZIONE Per la sola stagione sportiva 2018/2019, le promozioni dal Campionato Serie C sono aumentate da quattro a cinque e saranno...