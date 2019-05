© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il saluto social del tecnico Alessandro Nesta al Perugia è arrivata l'ufficialità del divorzio anche dai canali ufficiali della società umbra ha ha voluto ringraziare l'ex tecnico per quanto fatto in quest'ultimo anno (la sua avventura con il Grifo è iniziata il 14 maggio del 2018) sulla panchina.

"A.C. Perugia Calcio comunica che Alessandro Nesta non sarà il responsabile tecnico della prima squadra per la prossima stagione sportiva.

Il Club desidera ringraziare Alessandro Nesta e il suo staff per l’impegno e la professionalità profusi in questo anno augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera".