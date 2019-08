UFFICIALE: Pordenone, torna il centrocampista Zammarini

Fonte: pordenonecalcio.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Roberto Zammarini. Il calciatore, classe ’96, arriva dal Pisa con la formula del prestito sino a giugno 2020 (con opzione).

Per Zammarini, giocatore molto duttile, impiegabile in tutti ruoli della mediana, si tratta della terza esperienza con il Pordenone. Ha vestito la maglia neroverde da gennaio a giugno 2018 (17 presenze, 5 reti) e da gennaio a giugno 2019 (17 presenze, una rete), contribuendo alla vittoria del campionato e della Supercoppa di serie C. Nella stagione 2016/2017 aveva esordito in B con il Pisa.