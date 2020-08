ufficiale Reggiana, arriva il rinnovo di Rossi: contratto fino al 2022

Attraverso una nota ufficiale, la Reggiana comunica che Fausto Rossi si è legato al club fino al 30 giugno 2022. Il centrocampista classe 1990, che ritrova la Serie B dopo le esperienze in cadetteria con le maglie di Vicenza, Brescia, Pro Vercelli e Trapani, nel campionato appena concluso ha totalizzato 30 presenze tra stagione regolare, playoff e Coppa Italia.

Sono molto felice di continuare la mia esperienza con la Reggiana, che ha creduto tanto in me già dalla passata stagione. È una grande soddisfazione continuare a lavorare con un allenatore al quale sono molto legato e poter vivere la Serie B insieme a una piazza come Reggio Emilia, che mi ha accolto come un figlio sin dal mio primo giorno qui. La felicità è tanta e spero di poter costruire insieme al gruppo un’annata importante. Questi rinnovi sono segno di grande serietà da parte della società: l’ambiente ha voglia di fare bene e confermarsi anche in categoria superiore", queste le sue parole al momento del rinnovo.