ufficiale Reggiana, Narduzzo ai saluti. Il ringraziamento del club emiliano

La Reggiana dopo quattro stagioni ha salutato sui propri canali social il portiere Davide Narduzzo, classe ‘94, che dopo aver conquistato la promozione in Serie B non farà parte della squadra granata nella prossima stagione. Il giocatore era in scadenza di contratto e ora potrà accasarsi altrove a parametro zero.