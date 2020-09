ufficiale Siena, arriva il portiere Narduzzo. Nelle ultime 4 stagioni alla Reggiana

L'Acn Siena ha annunciato con una nota ufficiale l’arrivo del portiere Davide Narduzzo, classe ‘94, reduce dalla promozione in Serie B con la maglia della Reggiana dove ha militato negli ultimi quattro anni.

“Narduzzo è un elemento di categoria superiore, - la presentazione del direttore sportivo Andrea Grammatica - lo conosco dai comuni trascorsi alla Reggiana ed è un portiere che fa del lavoro quotidiano il suo credo. Ha fatto molto bene negli ultimi anni, conosce la categoria per avervi disputato un campionato con la maglia della Reggiana e garantisce la giusta esperienza unita ad un’età ancora giovane che può regalare alla società una certezza su cui costruire il proprio futuro. Inoltre mi aspetto che possa essere d'esempio per i compagni di reparto più giovani. Da parte sua ho ravvisato una grande voglia di sposare il progetto e discendere in campo, tanto da essere il primo calciatore a dire disì al Siena ad inizio settembre”.

“L’entusiasmo è tanto, - le prime parole del portiere bianconero - e scendere di categoria dopo aver ottenuto la promozione in serie B con la Reggiana non è affatto un peso. Ho trovato nel Siena un progetto affascinante ed ambizioso, il direttore Grammatica per me è sinonimo di massima affidabilità e penso che ci siano tutte le prerogative per fare un buon campionato e raggiungere i nostri obiettivi. Stiamo lavorando duramente in questi giorni per farci trovare pronti all’esordio in campionato, consapevoli che la Serie D è un torneo lungo ed insidioso dove non si deve sottovalutare nessuna squadra”.