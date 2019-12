UFFICIALE: Spezia-Cremonese rinviata. La nota del club ligure

Fonte: acspezia.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia Calcio comunica che la gara valida per il 17° turno di campionato tra Spezia e Cremonese, in programma alle ore 21:00 di venerdì 20 dicembre 2019 è stata rinviata a seguito della riunione da parte del Comitato Ordine e Sicurezza, in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche in arrivo che hanno comportato lo stato di allertamento rosso dalle 12:00 alle 24:00 del giorno partita. La data del recupero verrà comunicata successivamente.

Il Club informa inoltre che tutti i biglietti acquistati per Spezia-Cremonese saranno ritenuti validi per il recupero della partita in oggetto.

Di seguito invece modalità e termini per la richieste del rimborso dei tagliandi:

- per il rimborso dei biglietti acquistati presso i punti vendita ETES, è possibile rivolgersi al punto vendita interessato entro e non oltre le ore 17:00 del 27 dicembre 2019;

- per il rimborso dei biglietti acquistati online attraverso il sito ETES.IT, è possibile richiedere il rimborso scrivendo all'indirizzo e-mail servizioclienti@etes.it entro e non oltre le ore 17:00 del 27 dicembre 2019;

- la Società comunica altresì che tutti i biglietti omaggio e servizio saranno invalidati.