UFFICIALE: Trapani, Nember alla gestione sportiva del club

L’assemblea dei soci del Trapani, tenutasi in data odierna, ha deliberato l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione e l’affidamento della gestione sportiva della società al Sig. Luca Nember che ha ricoperto per 4 anni il ruolo di Direttore Sportivo del Chievo in serie A, dalla stagione sportiva 2013/2014 fino alla stagione sportiva 2016/2017, nonché del Foggia nelle stagioni 2017/2018 – 2018/2019 in serie B. Luca Nember, che assisterà con la proprietà alla partita con l’Entella, contribuirà adarricchire il Trapani Calcio dell’esperienza e dello spessore necessari inprevisione del rafforzamento del team sportivo ed al fine di conseguire gliobbiettivi di crescita e di sviluppo prefissati.