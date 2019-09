Il tecnico della Virtus Entella Roberto Boscaglia ha parlato ai microfoni del club in vista della sfida casalinga contro il Venezia: “Abbiamo qualche acciacco e dobbiamo valutare perché affrontiamo una sfida difficile, la più difficile di questo avvio di campionato, contro una squadra che sta bene fisicamente. Quella di sabato scorso è stata una partita complicata, la squadra è arrabbiata per la vittoria sfumata nell’ultimo quarto d’ora e dobbiamo essere bravi ad accettare il risultato e ripartire. - continua Boscaglia come riporta Tuttoentella.it - Crimi? Spiace per il ragazzo perché ci viene a mancare un giocatore importante, l’avevo inserito piano piano e adesso stava bene. È una brutta tegola e la squadra ne risentirà anche se siamo in tanti. Lo aspetteremo e non lo sostituiremo cercando fra gli svincolati perché abbiamo giocatori in rosa che possono ricoprire quella zona di campo”.