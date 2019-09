V. Entella, i voti al mercato: innesti di categoria in una rosa collaudata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Virtus Entella non ha dovuto fare molto in estate. Del resto aveva allestito già un anno fa la squadra per la Serie B in previsione di un ripescaggio che poi non avvenne. Dopo aver riconquistato sul campo la cadetteria la squadra di Gozzi ha così deciso di inserire qualche giocatore di categoria su una base collaudata. In avanti è arrivato il centravanti Morra ad affiancare Mancosu mentre Schenetti che si giocherà il posto con Giuseppe De Luca sulla trequarti. A centrocampo è arrivato il fisico Coulibaly ed è rimasto un Crimi che potrebbe tornare utile nel corso della stagione. Tanti volti nuovi in difesa fra cui spicca l’ex bandiera del Carpi Poli. La cessione più dolorosa è senza dubbio quella di Mota Carvalho, ma alla Juventus è dura dire no.

Il colpo: Dal Cittadella è arrivato il fantasista Schenetti a dare maggior qualità al reparto offensivo. Nelle ultime due stagioni in Veneto ha mostrato grandi doti anche realizzative ed è pronto a ripetersi in una piazza, per certi versi simile, come quella ligure.

L’allenatore: Scontata la conferma di Roberto Boscaglia dopo la promozione in Serie B. Il tecnico ha grande esperienza in cadetteria dove con Trapani, Brescia e Novara ha sempre conquistato salvezza tranquille con un occhio anche alla colonna sinistra della classifica.

Acquisti: Caturano (Lecce), Pandolfi (Castrovillari), Cicconi (Como), Toscano (Palermo), Sernicola (Sassuolo), Valietti (Genoa), De Santis (Ascoli), Coppolaro (Udinese), Contini (Napoli), Settembrini (svincolato), Sala (Sassuolo), Schenetti (Cittadella), Poli (Carpi), Coulibaly (Udinese)

Cessioni: Tremolada (Brescia), Urso (Catanzaro), Belli (Pisa), Germoni (Lazio), Di Cosmo (Virtus Francavilla), Cleur (Alessandria), Petrovic (Rimini), Mota Carvalho (Juventus), Gatto (Triestina), Pandolfi (Alessandria), Di Paola (V. Verona), Puntoriere (V. Francavilla)

Voto: 6

Virtus Entella (4-3-1-2): CONTINI; VALIETTI, POLI, Chiosa SERNICOLA; Eramo, Paolucci, Nizzetto; SCHENETTI; Mancosu, MORRA. Allenatore: Boscaglia (confermato)