Venezia, Aramu: "Forse non basteranno 47 punti per la salvezza. J. Stabia? Gara fondamentale"

Autore del gol vittoria contro lo Spezia il fantasista Mattia Aramu ha parlato a Trivenetogoal.it del momento del Venezia e della corsa salvezza dei lagunari: “Sono felice di essere tornato e di aver realizzato il rigore che ci ha regalato la vittoria, abbiamo ottenuto un risultato importante e peccato non essere riusciti a raddoppiare per stare più tranquilli, ma sono comunque arrivati tre punti fondamentali. Venerdì contro la Juve Stabia sarà uno scontro diretto fondamentale, dobbiamo giocare come sappiamo e consapevoli delle nostre qualità. I punti pesano, se vinciamo faremmo un passo in avanti decisivo, saremmo quasi salvi anche se non sarebbe fatta. - continua Aramu - La Juve Stabia è una squadra che non molla, indipendentemente da quello che ha ottenuto col Chievo, sapevamo che questa era una delle loro caratteristiche. Mi aspettavo un rientro all’altezza, stavo bene fisicamente e ho dato tutto quello che avevo. La quota salvezza? Si pensava a 47, ma dietro stanno correndo e fanno più punti quelle dietro che quelle davanti. Non saprei dire se 47 punti basteranno”.