Venezia, Aramu: "Nessuna ossessione, ma dobbiamo fare punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Trivenetogoal.it il centrocampista offensivo del Venezia Mattia Aramu ha parlato anche della prossima sfida contro la Virtus Entella, sua ex squadra: “Sabato abbiamo fatto una grande prestazione, ma siamo stato sfortunati coi due pali colpiti. Dobbiamo migliorare sotto il profilo della prestazione specialmente quando troviamo squadre che si chiudono maggiormente. Non dobbiamo essere ossessionati dal risultato in casa, anche perché si rischia di fare peggio, ma i punti effettivamente dobbiamo farli e contro la Virtus Entella dobbiamo prenderci questi benedetti tre punti. Del mio passato in Liguria non mi va di parlare perché è andata a finire male. - conclude Aramu parlando del rapporto coi tifosi – Dobbiamo portare la gente dalla nostra parte, la spaccatura in curva non ci riguarda, ma sappiamo che tutti tifano un solo Venezia”.