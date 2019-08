Venezia-Caccavallo: un futuro da decidere a breve. E la Carrarese spera

© foto di Gianni Barbieri

Richiestissimo sul mercato Giuseppe Caccavallo: e da questo imprescindibile punto deve partire il Venezia che, fino al giugno 2020 ne detiene il cartellino.

L’esterno offensivo è uno dei nomi maggiormente chiacchierati tra Serie B e C, ma non è da escludere che possa rimanere alla corte di mister Dionisi, che non vorrebbe privarsene soprattutto alla luce di quanto il classe ‘87 ha fatto vedere lo scorso anno a Carrara.

La possibile permanenza in arancioneroverde – Come detto, Dionisi vorrebbe trattenere il calciatore, adattandolo a seconda punta nel 4-3-1-2 che dovrebbe adottare il Venezia, ma il nodo da sciogliere è rappresentato dalla durata del contratto: il giocatore vorrebbe prima rinnovare, altrimenti potrebbe valutare una delle svariate proposte arrivare.

La Carrarese non molla – Tra i club che stanno monitorando l’evolversi della situazione, c’è la Carrarese, che ha già messo sul piatto un biennale. Nel 4-2-4 di mister Baldini, lo scorso anno Caccavallo ha brillato, raggiungendo la definitiva consacrazione, con anche 14 reti messe a segno (16 se si considera le due invalidate con il Pro Piacenza), per altro in un lasso di tempo inferiore all’arco dell’intera stagione, segnata da un infortunio messo alle spalle (24 le gare giocate): ecco perché i toscani non mollano la presa.