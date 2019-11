© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Venezia Alessandro Capello ha parlato ai taccuini del Corriere del Veneto del suo approdo in arancioneroverde: "A Venezia l'avvio è stato positivo, sarebbe bello arrivare in doppia cifra, ma sarebbe inutile se la squadra non raggiungesse il suo obiettivo finale. Questa società in estate mi ha voluto fortemente e, soprattutto, a titolo definitivo, dopo anni di prestiti era la soluzione migliore per me, non ho avuto dubbi nel dire sì".