Venezia, Collauto verso il big match contro il Lecce: "Restare a mani vuote non va mai bene"

Tre punti dalla vetta e un big match alle porte contro il Lecce. E’ questa la situazione ad inizio dicembre del Venezia targato Paolo Zanetti. Sul momento del club lagunare si è espresso il ds Mattia Collauto dalle colonne de Il Gazzettino: “Dire che non avremo niente da perdere è una vera sciocchezza - afferma in vista della gara contro i salentini -: ne abbiamo eccome, in palio ci sono tre punti e restare a mani vuote non va mai bene. Ci aspetta un grande match e io spero di vincerlo, ben sapendo che il Lecce è fortissimo e sta esprimendo tutto il suo potenziale. Stiamo bene, andremo in campo umili ma consapevoli di essere dei rompiscatole per tutti. I fatti dicono che loro sono tra i più forti, però si gioca in 11 contro 11 e le componenti morali e caratteriali possono fare la differenza”.