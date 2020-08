Venezia, Di Mariano torna in arancioneroverde. Ma il suo futuro sarà altrove

Terminata l'avventura in prestito alla Juve Stabia per l'attaccante Francesco Di Mariano c'è il ritorno a Venezia. Il club campano infatti avrebbe dovuto riscattare il giocatore in caso di salvezza, come da accordi presi a gennaio, ma essendo retrocesso in Serie C non potrà far valere l'opzione. Di Mariano rientrerà così in laguna per poi, con tutta probabilità, essere messo nuovamente sul mercato come riporta Trivenetogoal.it.