Venezia, Dionisi: "Contento del mercato, Firenze e Longo stanno bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessio Dionisi, allenatore del Venezia, alla vigilia del match contro il Chievo è intervenuto in conferenza stampa: "Rispetto a quanto fatto col Trapani voglio vedere una squadra capace di essere sé stessa. Non siamo in grado di fare una partita attendista, puntando sulle ripartenze, così si va in difficoltà. Non vedrete mai il nostro vertice basso ad uomo sul trequartista avversaria. Prediligo il possesso palla, voglio evitare di doverci difendere".

Sui convocati: "Avrò a disposizione i due nuovi arrivati, che mi sembrano già in buona condizione. Potrò schierare dal primo minuto Maleh, e rientra Fiordilino che per noi è importante. Purtroppo non sarà disponibile Molinaro".

Contento del mercato? "Direi di si, Firenze lo conoscete già, e sapete quello che tecnicamente può fare. Per quanto riguarda Longo, ci consentirà di dare maggiore profondità alle azioni in attacco”.