Venezia, Dionisi: "Sosta è un'incognita. Empoli? Al di sotto delle attese"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro L’Empoli che segna la ripresa del campionato dopo la pausa: “Sono state due settimane intense, con le condizioni climatiche della città che hanno limitato il nostro lavoro, ma siamo stati anche fortunati perché i nostri giardinieri ci hanno permesso di allenarci sempre. La sosta è sempre un’incognita perché si abbassa l’intensità mentale e bisogna impegnarsi a mantenerla alta. L’Empoli è una squadra forte che sta rendendo sotto le aspettative e viene da un cambio di allenatore. Muzzi lo conoscevo da calciatore e sarà un piacere incontrarlo da avversario anche se sarà squalificato. - continua Dionisi come riporta Trivenetogoal.it - La formazione è difficile da fare per me e figuriamoci da indovinare per voi, credo che mai come oggi ci sia la possibilità di cambiare a gara in corso. In mezzo avremo due assenze importanti e avrò meno scelta a disposizione con Fiordilino, Vacca, Maleh e Suciu che hanno caratteristiche diverse nell’interpretare sia il ruolo di mediano sia di mezzala”.