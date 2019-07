© foto di Giuseppe Scialla

Nella giornata di domani il centrocampista Antonio Vacca, classe ‘90, sbarcherà a Venezia per sottoporsi alle visite mediche e poi firmare il contratto, probabilmente in biennale, che lo legherà agli arancioneroverdi. Il giocatore, in arrivo dal Parma, si unirà ai nuovi compagni nella giornata di mercoledì come riferisce Trivenetogoal.it.