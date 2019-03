© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervista a TrivenetoGoal per il difensore del Venezia Maurizio Domizzi. Il centrale parla in particolare del nuovo avvicendamento in panchina, con Cosmi subentrato al posto di Zenga: "Posso dire che è la prima volta per me che mi capita una stagione con due cambi di allenatore. Ho 39 anni, ma evidentemente ero stato molto fortunato sinora. Di esoneri è pieno il mondo, ma due nella stessa stagione non è una situazione frequente. Zenga? Mi è dispiaciuto, perché ovviamente alla mia età mi sento ulteriormente più responsabilizzato e coinvolto in una situazione come questa che stiamo vivendo. Può essere banale dire che quando cambiano due allenatori è colpa dei giocatori. Ma a me non piace parlare di colpe, bensì di responsabilità. E io da capitano di responsabilità me ne sento davvero molta. Lo scontro diretto con la Salernitana? Con un campionato a 19 squadre, tutti lottano per qualche obiettivo. Loro sono messi meglio rispetto a noi, ma per affrontare squadre senza più nulla da chiedere credo bisognerà attendere le ultime due giornate. Forse addirittura l’ultima"