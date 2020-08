Venezia, il mercato parte dalle riconferme. Contatti avviati col Genoa per Lakicevic

Definito il nuovo proprietario della panchina in casa Venezia si è ufficialmente iniziato ad operare per allestire la rosa che affronterà la Serie B 2020/2021. Le prime situazioni al centro dell'attenzione sono quelle legati ai giocatori in prestito il laguna già la scorsa estate e graditi al nuovo tecnico Paolo Zanetti. Come riporta il Corriere del Veneto, in tal senso sono già stati avviati i contatti con il Genoa per la permanenza di Ivan Lakicevic, così come nelle prossime ore inizieranno i colloqui con Hellas Verona e Spezia per la conferma di Nicolò Casale e Pietro Ceccaroni.