Reggina, Lakicevic ci crede ancora: "Qui c'è tanta qualità, possiamo conquistare i play off"

Intervistato dalla tv ufficiale della Reggina l’esterno Ivan Lakicevic ha parlato dell’andamento del campionato spiegando di credere ancora nei play off nonostante distino sette punti: “Conosco la Serie B, è sempre difficile giocare in questo campionato, e secondo me possiamo andare ai play off. Sono molto soddisfatto del lavoro che sta facendo Baroni e la squadra ha voglia di fare qualcosa di importante. In questo gruppo ci sono giocatori di grande qualità come Denis, Crisetig, Bellomo, Situm e Menez che hanno fatto la Champions. E ripeto che possiamo puntare ai play off. - continua Lakicevic – Venezia? Per me sarà una partita speciale contro i miei ex compagni. Lo scorso anno c’era un buon tecnico come Dionisi e quest’anno hanno Zanetti che è molto bravo anche lui”.