Venezia, il ritorno di Firenze: "Qua posso esaltare le mie caratteristiche"

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Tra i graditi ritorno regalati da questa sessione di calciomercato, c'è sicuramente quello di Marco Firenze, torna al Venezia dopo l’esperienza della stagione 2017/18, nella quale, anche allora giunto a gennaio, ha collezionato 7 presenze e 2 gol. Queste le sue parole, riprese dai canali ufficiali del club: "Quando ho saputo che c’era una trattativa, mi è venuta in mente la mia precedente esperienza, a come mi sono trovato qui, e non ho esitato. Avevo inoltre già visto qualche partita di questo Venezia ed ero rimasto piacevolmente colpito dal suo modo di giocare. Credo che questo modulo di gioco possa esaltare le mie caratteristiche; la squadra è organizzata, sa cosa fare in campo ed è un aspetto fondamentale. E’ una squadra con personalità, che non ha paura di giocare".

Sulla sua precedente esperienza: "Nella mia precedente esperienza in laguna, ero stato cercato con insistenza dal mister. Ero arrivato in un gruppo collaudato, nel quale mi sono inserito da subito in una squadra che stava facendo bene e quindi forse il coach ha preferito non cambiare gli equilibri. Però mi sono trovato benissimo ed anche per questo non ho avuto dubbi sul mio ritorno".

Conclude: "In carriera ho giocato in tante posizioni diverse, mettendomi sempre a disposizione dei mister che ho avuto. Io penso di essere una mezz’ala, poi per esigenze a volte vengo spostato di posizione e questo mi da fiducia perché vuol dire che gli allenatori si fidano delle mie qualità".